Он прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Шольц прибыл в Украину

Олаф Шольц прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Утром 2 декабря его на столичном вокзале встретила украинская делегация.

СМИ сообщают, что немецкий канцлер пообещал, что во время визита в Украину будет объявлена ​​передача Украине вооружения на 650 миллионов евро, которое должны поставить в декабре 2024 года.

Он сообщил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность с Украиной и продемонстрировать, что его страна остается "сильнейшим поклонником Украины в Европе".