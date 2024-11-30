Так німецький канцлер на партійній конференції в Берліні відреагував на пропозиції очільника опозиційного ХДС Фрідріха Мерца. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Що заявив Шольц щодо Taurus

Як сказав Олаф Шольц, Фрідріх Мерц прагне поставити Росії, яка має ядерну зброю, ультиматум щодо можливих поставок далекобійних ракет Taurus Україні. Німецький канцлер знову висловив чергові побоювання стосовно безпеки Берліна у разі здійснення подібного кроку у бік Москви.

Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини,

– заявив він.

За його словами, у питаннях, які стосуються війни та миру, потрібна холодна голова. Від себе німецький канцлер додав, що залишається "твердим і врівноваженим", і громадяни його держави можуть на це розраховувати.

Нагадаємо, раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна робить недостатньо для допомоги Україні. На думку Мерца, ситуація на фронті зараз дуже нестабільна. Тому Мерц готовий поставити Путіну ультиматум стосовно Taurus, якщо він стане новим канцлером Німеччини.