Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ефір програми Heute Journal на телеканалі ZDF. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Європі турбує багатьох громадян Німеччини.

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Канцлер ФРН захищає обережний курс у підтримці України

На його думку, важливо діяти зважено, аби уникнути подальшої ескалації.

Ми вже давно є основним постачальником допомоги Україні, але це не означає, що ми повинні робити все, чого від нас очікують,

– зазначив канцлер.

За його словами, передача далекобійних ракет або використання німецької зброї для ударів по території Росії суперечить інтересам Німеччини як країни, яка не є ядерною державою і розташована в центрі Європи.

Він підкреслив, що його політика має підтримку більшості громадян, і пообіцяв не звертати з обраного курсу.

Щодо нещодавнього дзвінка до російського диктатора Володимира Путіна, Шольц заявив, що це було "відповідально та необхідно". Він пояснив, що під час розмови дав зрозуміти Путіну, що Німеччина не припинить підтримку України.

Що буде з Taurus

Тим часом у Європарламенті тривають дебати щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Представник Європейської народної партії Міхаель Галер висловив сподівання, що це рішення ухвалить нова коаліція після виборів у Німеччині.

Чіткі заяви лідерів ХДС, Вільної демократичної партії та "зелених" додають оптимізму,

– зазначив євродепутат.

Він також наголосив на необхідності посилення військової допомоги Україні у світлі ескалації війни Росією.

Раніше США, Франція та Велика Британія вже дозволили Україні використовувати далекобійні ракети по цілях на території Росії. Німеччина поки дотримується обережної позиції.

