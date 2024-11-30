Как работает модернизированное оружие России, и есть ли эффективный способ защиты энергетики, рассказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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Как Россия усовершенствовала ракеты

Известно, что во время последней массированной атаки 28 ноября Россия также использовала ракеты с кассетными боеприпасами. Такой тип оружия не отличается от ракет с другой боевой частью в смысле сбивания, рассказал Мусиенко.

Впрочем, значительно сложнее ситуация, когда враг использует ракеты с тепловыми ловушками. Именно такие типы ракет враг использует для дезориентации и отвлечения украинской системы ПВО.

Обратите внимание! В течение последнего года Россия периодически использует ракеты Х-101 с тепловыми ловушками. Они работают против ракет ПВО с тепловым самонаведением – создают для них высокотемпературные ложные цели.

Зато кассетная боевая часть наносит гораздо больше вреда, когда доходит до объекта, взрывается большим количеством небольших суббоеприпасов, которые накрывают значительную территорию. Также некоторые из них могут не взрываться, что создает опасную ситуацию для гражданского населения и соответствующих служб.

Средства защиты

Мусиенко считает, что одним из лучших способов защиты энергетической инфраструктуры является так называемая объектовая ПВО. То есть системы и комплексы ПВО закреплены за определенными энергетическими объектами.

Каждый трансформатор или распределительную станцию закрыть не сможем, но основные объекты – возможно. Но стоит понимать, что нам до сих пор не хватает достаточного количества систем ПВО для этого,

– добавил эксперт.

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны, военные серьезно работают над таким типом обороны.