Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил. Силы ПВО сбили 76 ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БПЛА.

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Как отработала ПВО

В ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

Всего было обнаружено 188 средств воздушного нападения:

3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковской области;

57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская область;

28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

97 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово;

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено, что были сбиты:

76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

35 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).

Сколько ракет и ударных БПЛА удалось сбить / Инфографика Воздушных сил

"Ракетно-дронный удар противника был направлен на объекты энергетики Украины", – отметили в Воздушных силах.