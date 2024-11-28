24 Канал рассказывает о последствиях ракетного удара 28 ноября. Главной целью россиян стали объекты энергетической инфраструктуры, в Украине вынужденно ввели аварийные отключения электроэнергии.

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Враг начал атаку с "Шахедов" и закончил "Калибрами"

Еще с вечера 27 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атак "Шахедами". Вражеские БпЛА фиксировали в: Сумской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

Около 4:30 Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). ПС сообщили о взлете 7 бортов, которые осуществили пуски ракет.

Также были пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря. Вражеские ракеты долетели до западных областей.

Сколько целей удалось сбить

В общем радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили 188 средств воздушного нападения. Сбили 76 крылатых ракет, 3 управляемые ракеты и 35 БпЛА, сообщили в Воздушных силах.

Враг выпустил:

3 зенитные управляемые ракеты С-300 из российской Белгородской области по Харьковской

57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл.

28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря

97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Подтверждено сбитие:

76 крылатых ракет Х-101/"Калибр"

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).

Важно, что! Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди вражеских средств поражения были кассетные.

В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики, – отметил президент.

Под ударом энергетика

Министр энергетики Герман Галущенко заявил сегодня, что российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, что стало уже 11-м нападением на гражданские энергетические объекты за последний год.

В своем заявлении в социальных сетях Галущенко подчеркнул широкомасштабный характер нападения, отметив: "В очередной раз энергетический сектор подвергается массированной вражеской атаке. Атаки на энергетические объекты происходят по всей Украине".

В ответ на сложившуюся ситуацию,, "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии по всей стране. Исполнительный директор Ясно Сергей Коваленко отметил, что, по прогнозам "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии могут продлиться до 20:00 вечера.

Последствия атаки по в областях

Киев

Утром в Киеве работала ПВО и раздались взрывы. По данным КГВА, в результате ракетной атаки в Днепровском районе столицы упали обломки. Обломки упали на открытую территорию в Днепровском районе. Информация о пострадавших или разрушений не поступала.

Позже стало известно, что также обломки упали на территорию предприятия в Дарницком районе. Несколько хозяйственных построек и грузовой автомобиль были повреждены. Без пострадавших.

Воздушная тревога в столице продолжалась почти 9 с половиной часов. Все ракеты и дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены силами ПВО.

Киевская область

На Киевщине поврежден инфраструктурный объект. Там возник пожар, его уже ликвидировали. Повреждено здание и два автомобиля.

В другом районе области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение. Местные власти сообщили, что в результате атаки пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями.

Луцк

На территории Волынской области и в самом Луцке есть "прилеты" по критической инфраструктуре, Луцк частично без света, транспорт в городе не работает

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что критическую инфраструктуру подключили к альтернативным источникам энергии. Школьников перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты несокрушимости".

В Волынской области без света около 215 тысяч абонентов. Инфраструктуру запитали от генераторов.

Ровенская область

Оккупанты целились в объект энергетической инфраструктуры. В области без света 280 тысяч абонентов, обесточен 681 населенный пункт. Также есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района перевели на дистанционное обучение. В Ровно также обесточены котельные.

Львовская область

В регионе атакованы объекты энергетической инфраструктуры, сообщили в ОВА. На Львовщине из-за обстрелов и отключения света 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

Дрогобычская районная военная администрация сообщила о попадании в объект критической инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

Сумская область

Россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. На месте "прилетов" работают соответствующие службы.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по одному из крупнейших районов Харькова. Предварительно все они пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

По состоянию на утро информации о пострадавших не поступало.

Одесская область

Оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. По данным ОВА, в Одесском районе повреждены 6 домов. В самой Одессе в результате атаки горел гараж. В результате атаки травмированы 3 человека, среди пострадавших 16-летний парень.

Первая смена в одесских школах сегодня работает дистанционно.

Николаев

В Миклаеве тоже раздавались взрывы. Из-за отключения света в городе не работают троллейбусы и трамваи. Также сегодня закрыты учебные заведения.

Винницкая область

По данным ОВА, в результате ракетной атаки повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка, вспыхнул частный автомобиль. Ранения получила женщина.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области, по данным ОВА, силы ПВО уничтожили 6 ракет, повреждено хозяйственное помещение. Прошло без пострадавших. Частично нет света в Шепетовском и Хмельницком районах.

Ивано-Франковская область

Зафиксировано повреждение частных домов, обошлось без пострадавших.

Херсон

Город обесточен, не работает электротранспорт. В Херсоне ввели график подачи воды: с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 20:00.

Житомир

В результате ракетной атаки город обесточен. Инфраструктуру подключают к генераторам.

Кировоградская область

Россияне атаковали дронами и ракетами. Возник пожар.

Черновицкая область

Силы ПВО уничтожили вражескую ракету в регионе. В результате падения обломков повреждены жилые дома в Днестровском районе.

Задержки поездов

В "Укрзализныце" сообщили, что более 150 поездов следуют по расписанию, ситуация с движением стабильная.

Из-за обесточивания отдельных участков фиксируются задержки чуть больше часа для шести поездов, работают резервные тепловозы.