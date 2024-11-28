24 Канал розповідає про наслідки ракетного удару 28 листопада. Головню ціллю росіян стали об'єкти енергетичної інфраструктури, в Україні вимушено ввели аварійні відключення електроенергії.

Дивіться також Тривога була понад 9 годин: усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені

Ворог почав атаку з "Шахедів" і закінчив "Калібрами"

Ще з вечора 27 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атак "Шахедами". Ворожі БпЛА фіксували у: Сумській, Чернігівській, Полтавській, Житомирській, Київській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Близько 4:30 Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область). ПС повідомили про зліт 7 бортів, які здійснили пуски ракет.

Також були пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря. Ворожі ракети долетіли до західних областей.

Скільки цілей вдадалось збити

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу. Збили 76 крилатих ракет, 3 керовані ракети і 35 БпЛА, повідомили в Повітряних силах.

Ворог випустив:

3 зенітні керовані ракети С-300 із російської Бєлгородської області по Харківській

57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.

28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря

97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Підтверджено збиття:

76 крилатих ракет Х-101/"Калібр"

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69

35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Важливо! Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед ворожих засобів ураження були касетні.

У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики, – зазначив президент.

Під ударом енергетика

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив сьогодні, що російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України, що стало вже 11-м нападом на цивільні енергетичні об'єкти за останній рік.

У своїй заяві в соціальних мережах Галущенко підкреслив широкомасштабний характер нападу, зазначивши: "Вкотре енергетичний сектор зазнає масованої ворожої атаки. Атаки на енергетичні об'єкти відбуваються по всій Україні".

У відповідь на ситуацію, що склалася, "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії по всій країні. Виконавчий директор Ясно Сергій Коваленко зазначив, що, за прогнозами "Укренерго", аварійні відключення електроенергії можуть тривати до 20:00 вечора.

Наслідки атаки по в областях

Київ

Зранку у Києві працювала ППО і пролунали вибухи. За даними КМВА, внаслідок ракетної атаки у Дніпровському районі столиці впали уламки. Уламки впали на відкриту територію у Дніпровському районі. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

Пізніше стало відомо, що також уламки впали на територію підприємства у Дарницькому районі. Кілька господарчих будівель і вантажний автомобіль були пошкоджені. Без постраждалих.

Повітряна тривога у столиці тривала майже 9 з половиною годин. Всі ракети і дрони, які загрожували Києву, були знищені силами ППО.

Київська область

На Київщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Там виникла пожежа, її вже ліквідували. Пошкоджена будівля та два автомобілі.

В іншому районі області пошкоджено приватний будинок, нежитлову будівлю та ангарне приміщення. Місцева влада повідомила, що унаслідок атаки постраждали двоє людей. Вони самостійно звернулися до лікарні з легкими ушкодженнями.

Луцьк

На території Волинської області та в самому Луцьку є "прильоти" по критичній інфраструктурі, Луцьк частково без світла, транспорт у місті не працює

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що критичну інфраструктуру підключили до альтернативних джерел енергії. Школярів перевели на дистанційне навчання, працюють "Пункти незламності".

У Волинській області без світла близько 215 тисяч абонентів. Інфраструктуру заживили від генераторів.

Рівненщина

Окупанти цілилися в об’єкт енергетичної інфраструктури. В області без світла 280 тисяч абонентів, знеструмлено 681 населений пункт. Також є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання. У Рівному також знеструмлені котельні.

Львівська область

У регіоні атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомили в ОВА. На Львівщині через обстріл та відключення світла 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Дрогобицька районна військова адміністрація повідомила про влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Минулось без постраждалих.

Сумська область

Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. На місці "прильотів" працюють відповідні служби.

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по одному з найбільших районів Харкова. Попередньо усі вони прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі.

Станом на ранок інформації щодо постраждалих не надходило.

Одеська область

Окупанти атакували Одещину ракетами. За даними ОВА, в Одеському районі пошкоджені 6 будинків. В самій Одесі внаслідок атаки горів гараж. Унаслідок атаки травмовано 3 людей, серед постраждалих 16-річний хлопець.

Перша зміна в одеських школах сьогодні працює дистанційно.

Миколаїв

У Миклаєві теж лунали вибухи. Через відключення світла у місті не працюють тролейбуси та трамваї. Також сьогодні зачинені заклади освіти.

Вінницька область

За даними ОВА, внаслідок ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Поранення отримала жінка.

Хмельницька область

На Хмельниччині, за даними ОВА, сили ППО знищили 6 ракет, пошкоджене господарське приміщення. Минулось без постраждалих. Частково немає світла у Шепетівському та Хмельницькому районах.

Івано-Франківська область

Зафіксовано пошкодження приватних будинків, обійшлося без постраждалих.

Херсон

Місто знеструмлене, не працює електротранспорт. У Херсоні запровадили графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00.

Житомир

Унаслідок ракетної атаки місто знеструмлене. Інфраструктуру підключають до генераторів.

Кіровоградська область

Росіяни атакували дронами та ракетами. Виникла пожежа.

Чернівецька область

Сили ППО знищили ворожу ракету у регіоні. Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки у Дністровському районі.

Затримки потягів

В "Укрзалізниці" повідомили, що понад 150 поїздів прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна.

Через знеструмлення окремих ділянок фіксуються затримки трохи більше години для шести поїздів, працюють резервні тепловози.