Він розповів, що уже заслухав доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про атаку 28 листопада

Мішенню російської атаки 28 листопада знову стала українська енергетика. Ворог запустив приблизно 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.

У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики,

– написав Зеленський.

Президент додав, що у всіх областях, де були атаки, працюють усі необхідні сили, зокрема, енергетики над тим, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки українців.

У постраждалих регіонах відкрилися пункти незламності.

"Дякую кожному й кожній, хто зараз допомагає й виконує свою роботу для відновлення енергопостачання. Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів", – додав президент.

Україна продовжує працювати над збільшенням систем ППО.

"Вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно", – підсумував глава держави.