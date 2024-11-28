Он рассказал, что уже заслушал доклады командующего Воздушных сил, министров внутренних дел и энергетики о последствиях российского удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно об атаке 28 ноября

Мишенью российской атаки 28 ноября снова стала украинская энергетика.

Враг запустил примерно 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов.

В нескольких областях зафиксированы удары "Калибрамы" с кассетными боеприпасами и по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики,

– написал Зеленский.

Президент добавил, что во всех областях, где были атаки, работают все необходимые силы, в частности, энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

В пострадавших регионах открылись пункты несокрушимости.

"Благодарю каждого и каждого, кто сейчас помогает и выполняет свою работу по возобновлению энергоснабжения. Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизнь, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда мы имеем". защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов", – добавил президент.

Украина продолжает работать над увеличением систем ПВО.

"Своевременные поставки сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО – это то, что больше всего нужно", – подытожил глава государства.