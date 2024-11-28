Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Враг имеет ресурс на комбинированные массированные атаки до конца зимы

Андрей Коваленко сообщил, что вражеские силы осуществляют очередной комбинированный обстрел Украины. Он попроств жителей страны находиться в безопасных местах.

У россиян есть ресурс на такие атаки до конца зимы. Стратегию они не планировали менять, делая запасы. Украина же также бьет, будет бить и отбиваться,

– написал руководитель ЦПД СНБО.

Напомним, что с самого утра 28 ноября в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В частности их слышали в Кропивницком. Одесская область стала еще одним из эпицентров атаки крылатыми ракетами "Калибр" под утро 28 ноября. Там также было громко.

В частности, взрывы слышали в Ровно, в городе исчез свет. Громко было и в Луцке.