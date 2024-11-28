Об этом сообщает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях.

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Взрывы в Ровно и Луцке 28 ноября

Взрывы в Ровно прогремели около 06:16. В городе исчез свет. Воздушные силы предупреждали о ракете в направлении Ровно.

Около 06:21 взрывы также прогремели в Луцке. Воздушные силы сообщали о нескольких ракетах на Волынь, в частности, областной центр. Уже через несколько минут раздались повторные взрывы.

Взрывы в Луцке! Прошу быть всех в безопасном месте. Детали позже. Прошу не публиковать никаких фото и видео,

– подчеркнул городской голова Луцка Игорь Полищук.

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