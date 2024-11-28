04:55, 28 ноября

Мониторы пишут, в воздухе есть 4 борта Ту-95МС и 1 борт из Энгельса. Вылет похож на боевой.

То есть в районе Волгограда они будут около 05:10 – 05:40, и если пуски будут оттуда, то ракеты прилетят к нам к 05:50 – 06:20 (время приблизительное).

Если пуски будут в районе Каспийского моря, а самолеты долетят туда между 06:30 и 07:00, то в наше пространство ракеты залетят около 07:20 – 07:50.