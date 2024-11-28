Об этом сообщили Воздушные силы, пишет 24 Канал. Эти самолеты могут запускать крылатые ракеты Х-101.

Этой же ночью Россия выпустила по Украине "Шахеды": в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Ракетная атака России 28 ноября: что происходит

05:45, 28 ноября

Кропивницкий, Николаев, Черкасская область – повышенная угроза! Группа ракет в направлении Умани.

05:34, 28 ноября

Еще "Калибры" – на Николаевщине движутся в Одесскую, Кировоградскую область.

05:32, 28 ноября

Ракеты на Одессу с севера. Другая часть на Кропивницкий.

05:24, 28 ноября

Также увеличивается количество Ту-95 в воздухе.

05:23, 28 ноября

Группа ракет на Кировоградщину.

05:22, 28 ноября

"Калибры" движутся в сторону Одесской области. Мониторы говорят, их может быть не менее десятка.

05:14, 28 ноября

Ракеты на Херсонщине – северо-западным курсом, пишут Воздушные силы.

Мониторы говорят, "тушки" совершили пусковой маневр над Волгоградской областью.

05:12, 28 ноября

Одесская область – ракетная угроза. Вероятно, от "Калибров".

05:07, 28 ноября

По уточненным данным, в воздухе уже 7 бортов Ту-95МС.

Не игнорируйте тревогу и позаботьтесь о безопасности!

05:00, 28 ноября

Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!

04:55, 28 ноября

Мониторы пишут, в воздухе есть 4 борта Ту-95МС и 1 борт из Энгельса. Вылет похож на боевой.

То есть в районе Волгограда они будут около 05:10 – 05:40, и если пуски будут оттуда, то ракеты прилетят к нам к 05:50 – 06:20 (время приблизительное).

Если пуски будут в районе Каспийского моря, а самолеты долетят туда между 06:30 и 07:00, то в наше пространство ракеты залетят около 07:20 – 07:50.

04:37, 28 ноября

Воздушные силы заметили активность 4 бортов Ту-95МС. Они взлетели с аэродрома "Оленья" и направляются в юго-восточном направлении.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет ВС опубликуют отдельное сообщение.