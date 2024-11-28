Про це повідомили Повітряні сили, пише 24 Канал. Ці літаки можуть запускати крилаті ракети Х-101.
Цієї ж ночі Росія випустила по Україні "Шахеди": у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Ракетна атака Росії 28 листопада: що відбувається
Кропивницький, Миколаїв, Черкащина – підвищена загроза! Група ракет у напрямку Умані.
Ще "Калібри" – на Миколаївщині рухаються на Одещину, Кіровоградщину.
Ракети на Одесу з півночі. Інша частина на Кропивницький.
Також більшає кількість Ту-95 у повітрі.
Група ракет на Кіровоградщину.
"Калібри" рухаються в бік Одеської області. Монітори кажуть, їх може бути не менше десятка.
Ракети на Херсонщині – північно-західним курсом, пишуть Повітряні сили.
Монітори кажуть, "тушки" здійснили пусковий маневр над Волгоградською областю.
Одеська область – ракетна загроза. Ймовірно, від "Калібрів".
За уточненими даними, у повітрі вже 7 бортів Ту-95МС.
Не ігноруйте тривогу та подбайте про безпеку!
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря!
Монітори пишуть, у повітрі є 4 борти Ту-95МС та 1 борт з Енгельса. Виліт схожий на бойовий.
Тобто в районі Волгограда вони будуть близько 05:10 – 05:40, і якщо пуски будуть звідти, то ракети прилетять до нас до 05:50 – 06:20 (час приблизний).
Якщо пуски будуть в районі Каспійського моря, а літаки долетять туди між 06:30 і 07:00, то в наш простір ракети залетять близько 07:20 – 07:50.
Повітряні сили помітили активність 4 бортів Ту-95МС. Вони злетіли з аеродрому "Оленья" та прямують у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ПС опублікують окреме повідомлення.