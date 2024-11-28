04:55, 28 листопада

Монітори пишуть, у повітрі є 4 борти Ту-95МС та 1 борт з Енгельса. Виліт схожий на бойовий.

Тобто в районі Волгограда вони будуть близько 05:10 – 05:40, і якщо пуски будуть звідти, то ракети прилетять до нас до 05:50 – 06:20 (час приблизний).

Якщо пуски будуть в районі Каспійського моря, а літаки долетять туди між 06:30 і 07:00, то в наш простір ракети залетять близько 07:20 – 07:50.