Повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо оперативно переходити в укриття у випадку оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Які області під загрозою
- Нові ворожі БпЛА на Сумщині – курсом на захід, південний захід, південь;
- ворожі БпЛА на Чернігівщині – курсом на захід та південний захід;
- ворожі БпЛА на півночі Полтавщини – курсом на південний захід;
- ворожі БпЛА на межі Полтавщини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини – курсом на північний захід.
В напрямку Борисполя ворожий БпЛА з північного сходу.
В напрямку Сум з півночі ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях.
В напрямку Кременчука ворожий БпЛА з північного заходу.
Полтавщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного заходу!
Також додалась загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного сходу.
Увага, місто Запоріжжя! Над містом ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!
Київщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Чернігівщини!
Кіровоградщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Дніпропетровщини!
В напрямку Запоріжжя та Чернігова летять ворожі БпЛА.
БпЛА на Сумщині – курсом на південний захід та південь;
БпЛА на Чернігівщини – курсом на захід та південний захід;
БпЛА на Запоріжжі – курсом на північний захід;
БпЛА на Дніпропетровщини – курсом на північний захід.
В напрямку Сум помічено ворожий БпЛА. В Повітряних силах закликали перебувати в укриттях.
Чернігівщина – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини!
БпЛА на Сумщині – курсом на захід та південний захід;
БпЛА на півдні Чернігівщини – курсом на південний захід;
БпЛА в центрі Запоріжжя – курсом на північний захід;
БпЛА на заході Дніпропетровщини – курсом на північний захід.
Група ударних ворожих БпЛА з Сумщини курсом на захід.
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА на Запоріжжі!