Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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Какие области под угрозой

23:38, 27 ноября

  • Новые вражеские БпЛА на Сумщине – курсом на запад, юго-запад, юг;
  • вражеские БпЛА на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад;
  • вражеские БпЛА на севере Полтавщины – курсом на юго-запад;
  • вражеские БпЛА на границе Полтавщины, Кировоградщины и Днепропетровщины – курсом на северо-запад.

23:33, 27 ноября

В направлении Борисполя вражеский БпЛА с северо-востока.

23:33, 27 ноября

В направлении Сум с севера вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях.

23:28, 27 ноября

В направлении Кременчуга вражеский БпЛА с северо-запада.

23:22, 27 ноября

Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-запада!

Также добавилась угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока.

23:14, 27 ноября

Внимание, город Запорожье! Над городом вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!

23:11, 27 ноября

Киевщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Черниговщины!

23:11, 27 ноября

Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Днепропетровщины!

23:08, 27 ноября

В направлении Запорожья и Чернигова летят вражеские БпЛА.

23:02, 27 ноября

БпЛА на Сумщине – курсом на юго-запад и юг;

БпЛА на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад;

БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.

22:53, 27 ноября

В направлении Сум замечен вражеский БпЛА. В Воздушных силах призвали находиться в укрытиях.

22:35, 27 ноября

Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Сумщины!

22:33, 27 ноября

БпЛА на Сумщине – курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на юге Черниговской области – курсом на юго-запад;

БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад;

БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад.

22:17, 27 ноября

Группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины курсом на запад.

22:03, 27 ноября

Угроза применения вражеских ударных БпЛА на Запорожье!