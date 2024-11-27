23:02, 27 ноября

БпЛА на Сумщине – курсом на юго-запад и юг;

БпЛА на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад;

БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад;

БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.