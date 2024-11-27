Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого в интервью "Новини.LIVE". Также в ГУР используют некинетические методы, чтобы поражать российские производственные мощности.

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Почему трудно наносить удары по заводам по производству "Шахедов"

На вопрос журналистки о том, когда можно ожидать удар ВСУ по заводам по производству "Шахедов", Скибицкий ответил, что это непростая цель, ведь до них трудно дотянуться.

Та же самая Елабуга (город в Татарстане – 24 Канал) или Ржевский завод (территория Тверской области – 24 Канал) – они расположены на очень большом расстоянии и успевают принять меры безопасности. Ведь пока долетит наш БПЛА, проходит не один и даже не четыре часа,

– объяснил Скибицкий.

Он также добавил, что Украине необходимо более мощное оружие. В то же время трудно уничтожить одним ударом все производство "Шахедов".

"Но есть другие меры, которые называются некинетическими. Это санкции, кибер-удары, а также информационные, которые связаны с тем, чтобы по крайней мере в перспективе уменьшить или прекратить это производство. Но это сложно", – отметил разведчик.