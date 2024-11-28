Про це повідомляє 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях.

Дивіться також Росія підняла Ту-95МС у повітря і запустила "Калібри": є загроза масованої атаки

Вибухи у Рівному та Луцьку 28 листопада

Вибухи у Рівному пролунали близько 06:16. У місті зникло світло. Повітряні сили попереджали про ракету в напрямку Рівного.

Близько 06:21 вибухи також прогриміли в Луцьку. Повітряні сили повідомляли про кілька ракет на Волинь, зокрема, обласний центр. Уже через кілька хвилин пролунали повторні вибухи.

Вибухи у Луцьку! Прошу бути всіх у безпечному місці. Деталі згодом. Прошу не публікувати жодних фото та відео,

– наголосив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.