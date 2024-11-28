В результате противовоздушного боя все вражеские цели, которые угрожали Киеву, были уничтожены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Россия атаковала Киев

Оккупанты 28 ноября нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по столице. В КГВА указали, что для атаки вражеские силы применили, вероятно, крылатые ракеты воздушного базирования и беспилотники различного типа.

По словам начальника КГВА, воздушную тревогу в столице объявили почти в полночь из-за угрозы БпЛА с восточного направления. Сергей Попко указал, что тревога длилась почти 9 с половиной часов.

Ближе к утру российские воздушно-космические силы выполнили пуски ракет Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Ракеты заходили на Киев с разных направлений. В результате противовоздушного боя все вражеские цели, которые угрожали Киеву, были уничтожены,

– сообщил он.

По состоянию на 9:43 известно о падении обломков в двух районах столицы. В частности, речь идет о Днепровском и Дарницком районах города.

Сергей Попко указал, что данных о пострадавших нет. По его словам, повреждениям подверглось отдельное предприятие. Известно, что там выбиты двери, окна, повреждено грузовое авто.