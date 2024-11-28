Повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Повітряних сил. Сили ППО збили 76 ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Загалом було виявлено 188 засобів повітряного нападу:

3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області по Харківщині;

57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область;

28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

97 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово;

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10:30 підтверджено збиття:

76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

35 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).

Скільки ракет та ударних БпЛА вдалося збити / Інфографіка Повітряних сил

"Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України", – зазначили в Повітряних силах.