Повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Повітряних сил. Сили ППО збили 76 ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БпЛА.
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Як відпрацювала ППО
У ніч на 28 листопада Росія атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.
Загалом було виявлено 188 засобів повітряного нападу:
- 3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області по Харківщині;
- 57 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська область;
- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
- 97 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово;
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 10:30 підтверджено збиття:
- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 35 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачено).
Скільки ракет та ударних БпЛА вдалося збити / Інфографіка Повітряних сил
"Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України", – зазначили в Повітряних силах.