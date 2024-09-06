Під час виступу на "Рамштайні" міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила тверду відданість Іспанії військовій та гуманітарній підтримці Україні. Також вона анонсувала новий пакет допомоги, який буде надісланий найближчими днями.

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Іспанія посилює ППО України

Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, Роблес повідомила про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає 6 пускових установок.

Міністр також детально розповіла про процеси підготовки нових поставок матеріалів військової допомоги, а також про численні проекти, які реалізує іспанська оборонна промисловість в результаті двосторонньої Угоди з безпеки між Іспанією та Україною.

Також Роблес заявила про збільшення пропозиції курсів підготовки військовослужбовців Збройних сил України. Вона сподівається, що кількість навчених солдатів перевищить 6000 до кінця року.

Крім того, Іспанія долучилася до ІТ-коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом та до Морської коаліції на чолі з Норвегією та Великобританією.

До слова, низка країн анонсували нові пакети допомоги, зокрема Німеччина, Канада і США.