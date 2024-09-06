Наразі відомо, що Україна отримає нову допомогу від США, Канади, Німеччини, Данії та Нідерландів. Про це повідомляє 24 Канал.

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Допомога від США

У п'ятницю, 6 вересня, президент США Джо Байден оголосить новий пакет допомоги для України на 250 мільйонів доларів.

Про це розповів очільник Пентагону Ллойд Остін під час засідання Міжнародної контактної групи з допомоги України. Він запевнив, що допомогу нададуть "з воєнною швидкістю".

Очікується, що до нового пакету увійдуть артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм, снаряди для HIMARS, антитанкова зброя та зброя проти літаків, запчастини для військового обладнання.

Допомога від Канади

Канада теж анонсувала новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть 80 840 додаткових моторів до авіаційних ракет CRV-7 і 1300 боєголовок, на додачу до вже поставлених 2160 моторів. Повідомляється, що вони надійдуть "наступними місяцями".

Також Канада надасть Україні 960 кулеметів C6 та 10 500 пістолетів калібру 9 мм зі свого арсеналу. Окрім того, країна передасть нам 10 автомобілів швидких.

А ще на конкретний запит України Канада віддасть на запчастини списані шасі від 29 гусеничних БТР M113 та від 64 легких бронетранспортерів Coyote, які використовувалися канадською армією.

Допомога від Німеччини та інших країн

Німеччина поставить Україні ще дванадцять самохідних гаубиць зразка 2000 року за 150 мільйонів євро. Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що 6 сучасних артилерійських гармат з дальністю понад 30 кілометрів доставлять цьогоріч і ще 6 наступного року привезуть на базу ВПС США в Рамштайні.

Крім того, за словами Пісторіуса, Німеччина та інші європейські партнери, зокрема Данія та Нідерланди, хочуть якнайшвидше передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5.