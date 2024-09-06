Известно, что Украина получит новую помощь от США, Канады, Германии, Дании и Нидерландов. Об этом сообщает 24 Канал.

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Помощь от США

В пятницу, 6 сентября, президент США Джо Байден объявит новый пакет помощи для Украины на 250 миллионов долларов.

Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания Международной контактной группы по помощи Украине. Он заверил, что помощь предоставят "с военной скоростью".

Ожидается, что в новый пакет войдут артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм, снаряды для HIMARS, антитанковое оружие и оружие против самолетов, запчасти для военного оборудования.

Помощь от Канады

Канада тоже анонсировала новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут 80 840 дополнительных моторов к авиационным ракетам CRV-7 и 1300 боеголовок, в дополнение к уже поставленным 2160 моторам. Сообщается, что они поступят "в следующие месяцы".

Также Канада предоставит Украине 960 пулеметов C6 и 10 500 пистолетов калибра 9 мм из своего арсенала. Кроме того, страна передаст нам 10 машин скорых.

А еще на конкретный запрос Украины Канада отдаст на запчасти списанные шасси от 29 гусеничных БТР M113 и от 64 легких бронетранспортеров Coyote, которые использовались канадской армией.

Помощь от Германии и других стран

Германия поставит Украине еще двенадцать самоходных гаубиц образца 2000 года за 150 миллионов евро. Министр обороны Борис Писториус объявил, что 6 современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 километров доставят в этом году и еще 6 в следующем году привезут на базу ВВС США в Рамштайне.

Кроме того, по словам Писториуса, Германия и другие европейские партнеры, в частности Дания и Нидерланды, хотят как можно быстрее передать украинской армии 77 основных боевых танков Leopard 1A5.