Рустем Умєров повідомив, що на цій зустрічі Україна сфокусована на 3 питаннях. Зокрема, посиленні далекобійних можливостей.

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Які ключові питання "Рамштайну" 6 вересня

За словами міністра оборони, наш фокус:

забезпечення України системами ППО та ракетами до них;

боєприпаси та техніка для наших бригад;

посилення далекобійних можливостей нашої країни. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії.

Також Рустем Умєров зауважив, що Володимир Зеленський особисто приїхав на "Рамштайн", аби звернутися до понад 50 міністрів оборони, які беруть участь у засіданні. Президент чітко окреслив пріоритети й цілі, що стоять перед нашою державою та партнерами.

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Засідання у форматі "Рамштайн" 6 вересня / Фото Міністерства оборони України