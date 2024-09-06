Рустем Умеров сообщил, что на этой встрече Украина сфокусирована на 3 вопросах. В частности, усилении дальнобойных возможностей.
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Какие ключевые вопросы "Рамштайн" 6 сентября
По словам министра обороны, наш фокус:
- обеспечение Украины системами ПВО и ракетами к ней;
- боеприпасы и техника для наших бригад;
- усиление дальнобойных возможностей нашей страны. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии.
Также Рустем Умеров отметил, что Владимир Зеленский лично приехал на "Рамштайн", чтобы обратиться к более 50 министрам обороны, которые участвуют в заседании. Президент четко очертил приоритеты и цели, стоящие перед нашим государством и партнерами.
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Заседание в формате "Рамштайн" 6 сентября / Фото Министерства обороны Украины