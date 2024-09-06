Президент Украины приехал в Германию не только ради "Рамштайна". Он должен встретиться с Олафом Шольцом, Борисом Писториусом и Ллойдом Остином, а затем поедет в Италию на переговоры к Джорджи Мелони. Предыдущий "Рамштайн" был 13 июня 2024 года в Брюсселе.

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Выступление Зеленского на заседании "Рамштайн" 6 сентября

Я прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся,

– так лидер государства очертил темы заседания.

Впоследствии, во время выступления, он высказался, что "благодаря нашей общей отваге мы осуществили очень важные операции, в частности в Крыму", вернули безопасность в Черное море и восстановили экспорт продовольствия. Зеленский сказал: рад, что на "Рамштайне" представлены США, Великобритания, Франция, Италия.

Выступление Зеленского на заседании "Рамштайн" 6 сентября: смотрите видео

Сейчас мы слышим, что ваша политика по дальнобойности не изменилась, но мы видим изменения по ATACMS, Storm Shadow и SCALP – дефицит ракет и сотрудничества. И это касается даже нашей территории, оккупированной Россией, включая Крым. Мы считаем такие шаги ошибочными. Нам необходима эта дальнобойность не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России, чтобы у России был стимул стремиться к миру,

– сказал гарант.

Он призвал мир сделать так, чтобы эта осень стала временем падения российской агрессии. Силу договоренностей очень важно почувствовать в Покровске и Торецке Донецкой области, ведь ВСУ действуют с минимумом вооружения.

По словам Зеленского, Украине нужен более сильный флот F-16, а количество ПВО сейчас недостаточно, потому что партнеры выполнили не все договоренности. Впрочем, глава государства не назвал имеющееся количество ПВО у Киева, а идеи по увеличению количества F-16 пообещал привести не в присутствии прессы.

Наше государство готово производить ракеты и беспилотники совместно с Западом, но нуждается в финансировании.

Почему Зеленский присутствует лично

Обычно глава государства подключается по видеосвязи, но на этот раз поехал на встречу сам. В Офисе Президента объяснили: он "имеет волю, чтобы реализовать" отмену запрета на нанесение ударов вглубь России. Еще одной целью является решение проблемы с поставками оружия, которые забуксовали.

По данным журналистов Der Spiegel, визит Зеленского придаст событию "политическую окраску", ведь украинский лидер расскажет, насколько серьезна ситуация в государстве.

О какой помощи идет речь на этом "Рамштайн"

В начале заседания министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украине будет предоставлен новый пакет военной помощи на сумму 250 миллионов долларов.

Предварительные результаты "Рамштайн" таковы:

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов;

Германия, Дания и Нидерланды передадут Украине еще 77 танков Leopard 1a5;

Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним;

Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000;

Кроме того, Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для энергетической инфраструктуры.

Интересно! Дату сегодняшнего заседания "Рамштайн" определили 21 августа. В The Sunday Times тогда предположили, что Великобритания будет требовать на встрече от европейских союзников прислать больше оборудования и предоставить Киеву большую свободу действий по его использованию в России.