Президент України приїхав у Німеччину не тільки задля "Рамштайну". Він має зустрітися з Олафом Шольцом, Борисом Пісторіусом і Ллойдом Остіном, а відтак поїде в Італію на перемовини до Джорджи Мелоні. Попередній "Рамштайн" був 13 червня 2024 року у Брюсселі.

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Я прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо,
– так лідер держави окреслив теми засідання.

Згодом, під час виступу, він висловився, що "завдяки нашій спільній відвазі ми здійснили дуже важливі операції, зокрема в Криму", повернули безпеку в Чорне море та відновили експорт продовольства. Зеленський сказав: радий, що на "Рамштайні" представлені США, Велика Британія, Франція, Італія.

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Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ATACMS, Storm Shadow і SCALP – дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, окупованої Росією, включно з Кримом. Ми вважаємо такі кроки помилковими. Нам необхідна ця далекобійність не лише на окупованій території України, а й на території Росії, щоб у Росії був стимул прагнути миру,
– сказав гарант.

Він закликав світ зробити так, щоб ця осінь стала часом падіння російської агресії. Силу домовленостей дуже важливо відчути в Покровську й Торецьку Донецької області, адже ЗСУ діють з мінімумом озброєння.

За словами Зеленського, Україні потрібен сильніший флот F-16, а кількість ППО зараз недостатня, бо партнери виконали не всі домовленості. Утім, очільник держави не назвав наявну кількість ППО у Києва, а ідеї щодо збільшення кількості F-16 пообіцяв навести не в присутності преси.

Наша держава готова виробляти ракети та безпілотники спільно з Заходом, але потребує фінансування.

Зазвичай глава держави підключається по відеозв'язку, але цього разу поїхав на зустріч особисто. В Офісі Президента пояснили: він "має волю, щоб реалізувати" скасування заборони на завдання ударів углиб Росії. Ще однією метою є розв'язання проблеми з поставками зброї, які забуксували.

За даними журналістів Der Spiegel, візит Зеленського надасть події "політичного забарвлення", адже український лідер розповість, наскільки серйозна ситуація в державі.

На початку засідання міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Україні буде надано новий пакет військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів.

Попередні результати "Рамштайну" такі:

  • США виділять новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів;
  • Німеччина, Данія та Нідерланди передадуть Україні ще 77 танків Leopard 1a5;
  • Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них;
  • Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000;
  • Окрім того, Єврокомісія виділила Україні 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури.

Цікаво! Дату сьогоднішнього засідання "Рамштайн" визначили 21 серпня. У The Sunday Times тоді припустили, що Велика Британія буде вимагати на зустрічі від європейських союзників надіслати більше обладнання та надати Києву більшу свободу дій щодо його використання в Росії.