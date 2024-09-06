Про те, що Зеленський може зустрітися з Шольцом, писали ЗМІ 5 вересня. Місцем перемовин тет-а-тет називали Франкфурт-на-Майні – власне, військова база "Рамштайн" розташована поблизу.

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Зеленський про свій візит до Німеччини

Я прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Нам потрібні рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо,

– написав президент.

Він повідомив, що візьме участь у засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Окремо пройдуть переговори з канцлером Олафом Шольцом.

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Що Зеленський робитиме в Італії

Там відбудеться міжнародний економічний форум "Амброзетті" та зустрічі з представниками італійського бізнесу. А найголовніше – переговори з очільницею Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

"Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", – підсумував Зеленський.