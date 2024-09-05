Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что президент настойчиво проводит этот вопрос и имеет волю, чтобы его реализовать. Также Великобритания будет требовать от европейских партнеров на встрече "Рамштайн" предоставить Украине больше оборудования, а также обеспечить большую свободу действий ВСУ по его применению против России.

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Будут актуализированы определенные темы

На заседании контактной группы по вопросам обороны Украина должна реализовать 3 возможности.

Во-первых, количество поставок нашей стране со стороны партнеров соответствующих инструментов, а именно противоракет. Учитывая интенсивность обстрелов россиян последних дней по Полтаве, Сумах, Львову, в Украине должно быть больше ракет – IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T.

Во-вторых, ускорение поставок оружия Украине.

Выглядит странно то, что мы подписываем меморандумы, договоры, гарантии безопасности, где четко прописано, сколько и когда должны получить те или иные инструменты. Однако потом процесс поставки значительно задерживается,

– отметил советник главы ОП.

В-третьих, математика войны. Президент, как отметил Подоляк, объясняет, что нельзя воевать, когда одна страна использует все, что угодно, несмотря на все запреты. А другая страна, которая ведет оборонительную войну, имеет определенные ограничения, являющиеся искусственными и юридически не корректными.

На встрече "Рамштайн" Украина использует возможность еще раз актуализировать темы, которые важны сегодня для нас: оружие, его количество, своевременность поставок, отмена ограничений и работа в рамках оборонительной войны согласно международному праву,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Издание Der Spiegel сообщило, что Владимир Зеленский лично посетит встречу в формате "Рамштайн" 6 сентября. Он планирует лично обратиться к западным партнерам с вопросами относительно поставки ракет большего радиуса действия и средств противовоздушной обороны.