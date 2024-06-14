Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу, что благодаря этому соглашению США пошли на решительный шаг по авиации для Украины. Также он рассказал о рисках для Украины, если следующим президентом станет Дональд Трамп.

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Чем важен документ

Председатель общественной организации объяснил, что это соглашение гарантирует безопасность Украине со стороны США на переходный период после завершения горячей фазы войны. Соглашение не будет касаться нынешней ситуации, а будет привлечено, если после определенного перемирия будет снова осуществлена новая российская агрессия против Украины. Именно тогда эти нормы начинают действовать.

Начинается с консультации в течение 24 часов: главы государств должны связаться и проконсультироваться, как они будут отражать эту атаку, в какой помощи нуждается Украина,

– отметил Романюк.

Это соглашение, по словам председателя общественной организации, очень важна тем, что она долговременная, как минимум на 10 лет. Подписывают ее именно на такой период, потому что президентский цикл в США есть 4 года и Белый дом хочет, чтобы минимум 2 полные президентские сроки прошли.

Благодаря соглашению по безопасности США определились с авиацией. Ранее американцы только санкционировали как производители F-16 предоставление Украине самолетов американского производства третьими странами (Нидерланды, Бельгия, Дания). Теперь же США будут тоже вовлечены в поставку нашей стране авиации. Однако говорится не только о самолетах F-16.

Что это значит, мы увидим. Они не хотят рассказывать и правильно делают, чтобы это был сюрприз для России,

– отметил Романюк.

Вероятно, что США планируют в будущем обучать украинских пилотов и предоставлять Украине гораздо лучшие самолеты, чем F-16, которые скоро могут быть уже не актуальной авиацией. Возможно это будут F-35, когда Украина уже будет в НАТО.

Также стоит отметить, что в Офисе президента Украины сообщили, что это соглашение является первым исполнительным актом. А исполнительный акт не требует ратификаций в Конгрессе США, а тем более в Сенате. Однако соглашение будет ратифицироваться в Конгрессе, чтобы усилить ее действие и гарантию.

С другой стороны, согласно американскому внутреннему законодательству, такое соглашение и его ратификация, в данном случае именно исполнительного акта президента, не требует ратификации ни в Конгрессе. То есть здесь непонятная юридически-правовая коллизия американского законодательства,

– добавил председатель общественной организации.

Риски для сделки

Романюк отметил, что действие соглашения также будет зависеть от следующего президента США. Если это будет Дональд Трамп, то нельзя давать гарантию, несмотря ни на что, что соглашение будет выполнено таким образом, каким сейчас закладывает в нее содержание и ожидания Джо Байден.

Следующий президент может воспользоваться своим правом и сместить, внести дополнения по выполнению того или иного пункта соглашения. Поэтому сейчас Украине повезло, что президентом США является Байден и США, даже без соглашения по безопасности, по собственной воле оказывают нашей стране военную помощь.

Трамп позорно вчера на закрытом заседании части Конгресса США отдельных депутатов заявил, что он не доволен сотрудничеством и предоставлением масштаба помощи Украине со стороны США и что это надо прекращать. Вот себе представьте. что нас может гипотетически ожидать, если Трамп станет президентом США, – подчеркнул председатель общественной организации.

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