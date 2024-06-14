В Украине в дальнейшем будет интернет благодаря Starlink
Пресс-секретарь Командования космических систем США Бонни Пойндекстер сообщила, что Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска, который будет действовать до 30 ноября. Его стоимость составила 14,1 миллиона долларов.
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Контракт обеспечивает доступ к спутникам Starlink, оборудования и поддержки клиентов на согласованных условиях,
– отметила Бонни Пойндекстер.
Кроме того, стоит добавить, что это лишь часть контрактов на 2,5 миллиарда долларов, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников.
Контроль над частью Starlink
В прошлом году определенное количество оборудования и услуг спутниковой сети Starlink перешло под контроль Пентагона. Биограф американского миллиардера Илона Маска Уолтер Айзексон в интервью The Washington Post отметил, что Маск выбрал отмежевание от российского вторжения в Украину.
Это из-за страха, что технологии компании SpaceX могут привести к ядерной войне.
Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать что-то, что может привести к ядерной войне,
– цитирует Айзексон Маска.
Как известно, Илон Маск больше не контролирует геозоны и условия использования Starlink.