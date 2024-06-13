Илону Маску приняли пакет выплат

Генеральному директору Tesla, Илону Маску, акционеры компании одобрили пакет выплат в размере 56 миллиардов долларов. Кроме того, в компании согласились перенести штаб-квартиру производителя электромобилей в Техас.

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Обратите внимание! Результаты голосования стали огромной победой для Маска и правления, которые получили поддержку акционеров. И это несмотря на сопротивление со стороны крупных инвесторов, таких как Glass Lewis и Institutional Shareholder Services.

Известно, что пакет выплат, который был одобрен в 2018 году, предусматривает предоставление Маску акций Tesla. Впоследствии он может конвертировать акции в наличные, если компания достигнет определенных целевых показателей по росту и рыночной стоимости.

Интересно! Некоторые инвесторы считают, что пакет выплат для Илона Маска был слишком "щедрым", ведь миллиардер и так имеет немалую выгоду от роста акций.

В то же время сторонники Маска отмечают, что именно он сыграл основную роль в превращении Tesla в одного из самых успешных автопроизводителей в мире. Таким образом, они объясняют, что он как никто заслуживает такого вознаграждения.

Почему важно было принять премию

Напомним, если бы пакет выплат был бы отклонен, Илон Маск мог покинуть Tesla. Именно поэтому для того, чтобы акционеры проголосовали за выделение премии компания провела полную пресс-конференцию.

Илон не типичный руководитель, а Tesla не является типичной компанией. Итак, типичный способ, в который компании вознаграждают ключевое руководство, не принесет результатов для Tesla. Чтобы мотивировать кого-то, как Илон, нужно что-то другое,

– еще раньше отметил председатель правления Tesla Робин Денхолм в письме к акционерам, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

По его словам, Илон Маск не сталкивается с нехваткой идей и других мест, где он может изменить мир. И сейчас главное, чтобы эти идеи оставались в Tesla.