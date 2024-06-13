Ілону Маску ухвалили пакет виплат

Генеральному директору Tesla, Ілону Маску, акціонери компанії схвалили пакет виплат у розмірі 56 мільярдів доларів. Крім того, в компанії погодилися перенести штаб-квартиру виробника електромобілів до Техасу.

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Зауважте! Результати голосування стали величезною перемогою для Маска та правління, які дістали підтримку акціонерів. І це попри опір із боку великих інвесторів, таких, як Glass Lewis та Institutional Shareholder Services.

Відомо, що пакет виплат, який був схвалений у 2018 році, передбачає надання Маску акцій Tesla. Згодом він може конвертувати акції у готівку, якщо компанія досягне певних цільових показників щодо зростання та ринкової вартості.

Цікаво! Деякі інвестори вважають, що пакет виплат для Ілона Маска був занадто "щедрим", адже мільярдер і так має чималу вигоду від зростання акцій.

Водночас прихильники Маска зауважують, що саме він відіграв основну роль у перетворенні Tesla на одного з найуспішніших автовиробників у світі. Таким чином, вони пояснюють, що він як ніхто заслуговує на таку винагороду.

Чому важливо було ухвалити премію

Нагадаємо, якби пакет виплат був би відхилений, Ілон Маск міг покинути Tesla. Саме тому для того, щоб акціонери проголосували за виділення премії компанія провела повну пресконференцію.

Ілон не типовий керівник, а Tesla не є типовою компанією. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключове керівництво, не принесе результатів для Tesla. Щоб мотивувати когось, як Ілон, потрібно щось інше,

– ще раніше наголосив голова правління Tesla Робін Денхолм у листі до акціонерів, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж.

За його словами, Ілон Маск не стикається з браком ідей та інших місць, де він може змінити світ. І зараз головне, аби ці ідеї залишалися в Tesla.