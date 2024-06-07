Величезна премія для Ілона Маска
Як заявив голова правління Tesla Робін Денхолм, якщо Ілону Маску не схвалити премію у розмірі 56 мільярдів доларів, тоді компанія ризикує втратити його.
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Акціонери Tesla вирішать долю компенсаційного пакета Ілона Маска 13 червня. Це буде вже другий випадок, коли акціонери голосуватимуть за такий розмір виплати.
Відомо, щоб переконати акціонерів проголосувати за виділення премії компанія проведе повну пресконференцію.
Ілон не типовий керівник, а Tesla не є типовою компанією. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключове керівництво, не принесе результатів для Tesla. Щоб мотивувати когось, як Ілон, потрібно щось інше,
– зауважує Денхолм у листі до акціонерів, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж.
Чи може Маск піти в іншу компанію
Денхолм каже, що Ілон не стикається з браком ідей та інших місць, де він може неймовірно змінити світ.
Ми хочемо, щоб ці ідеї, ця енергія та цей час були в Tesla на користь вам, нашим власникам. Але це вимагає взаємної поваги,
– додав він у зверненні.
Крім того, на думку голови правління, голосування за схвалення такої премії свідчить не про гроші, а про мотивацію для Маска.