Величезна премія для Ілона Маска

Як заявив голова правління Tesla Робін Денхолм, якщо Ілону Маску не схвалити премію у розмірі 56 мільярдів доларів, тоді компанія ризикує втратити його.

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Акціонери Tesla вирішать долю компенсаційного пакета Ілона Маска 13 червня. Це буде вже другий випадок, коли акціонери голосуватимуть за такий розмір виплати.

Нагадуємо! Ілон Маск є генеральним директором та головою ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla.

Відомо, щоб переконати акціонерів проголосувати за виділення премії компанія проведе повну пресконференцію.

Ілон не типовий керівник, а Tesla не є типовою компанією. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключове керівництво, не принесе результатів для Tesla. Щоб мотивувати когось, як Ілон, потрібно щось інше,

– зауважує Денхолм у листі до акціонерів, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж.

Чи може Маск піти в іншу компанію

Денхолм каже, що Ілон не стикається з браком ідей та інших місць, де він може неймовірно змінити світ.

Ми хочемо, щоб ці ідеї, ця енергія та цей час були в Tesla на користь вам, нашим власникам. Але це вимагає взаємної поваги,

– додав він у зверненні.

Крім того, на думку голови правління, голосування за схвалення такої премії свідчить не про гроші, а про мотивацію для Маска.

Важливо! Кілька проксі-фірм проти того, щоб пропозиція щодо оплати праці була схвалена. Втім звіт торгової платформи eToro показав, що близько 25% акціонерів вже проголосували. З них понад 80% висловилися за пакет Маска.