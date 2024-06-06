Хто посунув власника Х
Обігнав Ілона Маска у рейтингу найбагатших французький мільярдер Бернар Арно, який є генеральним директором конгломерату розкоші LVMH.
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Арно став найбагатшою людиною світу після того, як акції LVMH зросли майже на 1,5% на торгах в Європі, а його статки за добу – на 7,7 мільярда доларів.
- Від початку року акції компанії LVMH зросли на 5,5%,
- У той час, як акції Tesla – впали на майже 30%..
Маск був найбагатшим у 2023 році
Відповідно до рейтингу Bloomberg Billionaires Index, засновник компаній Tesla та SpaceX у 2023 році очолив найпершу сходинку списку найбагатших у світі.
Наприкінці грудня 2023 року статки Ілона Маска становили 238 мільярдів доларів та зросли з початку року на 101 мільярд доларів.
Хто входив до першої п'ятірки найбагатших людей у 2023 році:
- Засновник Microsoft Білл Гейтс – 140 мільярдів доларів,
- Колишній СЕО Microsoft Стів Балмер – 130 мільярдів доларів,
- Засновник Meta Марк Цукерберг – 129 мільярдів доларів,
- Співзасновник компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж – 127 мільярдів доларів,
- Засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон – 124 мільярдів доларів.
Крім того, до рейтингу потрапив й український олігарх – Рінат Ахметов. Його статки становили 5,77 мільярда доларів. Він посів 471 сходинку.