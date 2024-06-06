Доларові мільйонери у світі

У компанії Capgemini повідомили, що кількість людей у всьому світі з активами для інвестування щонайменше в 1 мільйон доларів минулого року зросла на 5,1%. Тепер їх кількість становить – 22,8 мільйона.

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Зростання фондових ринків минулого року підвищило статки найбагатших людей світу, додавши більше членів до клубу доларових мільйонерів,

– написано у звіті World Wealth Report.

Це найбільший показник з 1997 року. Наразі сумарні статки мільйонерів зросли на 4,7% до рекордних 86,8 трильйона доларів.

Їх статки зросли внаслідок стрімкого зростання фондових ринків:

технологічний індекс Nasdaq у Нью-Йорку – зріс на 43% у 2023 році;

індекс S&P 500 – на 24%;

паризький CAC 40 – на 16%;

франкфуртський DAX – на 20%.

Нагадаємо! Ще у 2022 році, через економічну та політичну невизначеність, статки найбагатших людей світу скоротилися.

Натомість уже у 2023 році відбулося економічне зростання та покращення стан основних інвестиційних секторів. Це дозволило повернутися назад до зростання числа багатіїв та їхніх статків.