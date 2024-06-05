Суд через товарний знак BigMac

Відповідно до рішення Генерального суду Європейського Союзу, компанія McDonald's частково втрачає право на використання товарного знака BigMac у Європі.

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Рішення було ухвалено на користь ірландського конкурента американської мережі – фастфуду Supermac's.

Як повідомляється, McDonald's не довів справжнього використання певних товарів та послуг впродовж безперервного п'ятирічного періоду в Євросоюзі.

  • Нагадуємо, у 2017 році мережа Supermac's намагалася заборонити використовувати McDonald's назву BigMac, яку американська компанія зареєструвала у 1996 році для продуктів з м'яса та птиці, а також послуг, що надаються у ресторанах.
  • Втім відомство інтелектуальної власності Євросоюзу (EUIPO) відхилило заяву Supermac's. Але ірландська компанія оскаржила це рішення.
  • Після цього Генеральний суд відхилив докази McDonald's та частково анулював й змінив рішення EUIPO.

Про McDonald's в Україні

  • Мережа ресторанів налічувала 109 ресторанів у 24 містах України до 24 лютого 2022 року.
  • Станом на весну 2024 року працює 101 ресторан, де працевлаштовано понад 9 600 українців.
  • У 2023 році виторг компанії виріс в 3,9 раза порівняно з показниками 2022 року – це 12,9 мільярда гривень. А чистий прибуток склав 1,29 мільярда гривень проти збитку у 2 мільярди гривень у 2022 році.
  • На сьогодні вартість активів "Макдональдс Юкрейн Лтд" становить 5,54 мільярда гривень.