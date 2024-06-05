Суд из-за товарного знака BigMac

В соответствии с решением Генерального суда Европейского Союза, компания McDonald's частично теряет право на использование товарного знака BigMac в Европе.

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Решение было принято в пользу ирландского конкурента американской сети – фастфуда Supermac's.

Заметьте! Это не касается традиционного бургера "BigMac".

Как сообщается, McDonald's не доказал настоящего использования определенных товаров и услуг в течение непрерывного пятилетнего периода в Евросоюзе.

Напоминаем, в 2017 году сеть Supermac's пыталась запретить использовать McDonald's название BigMac, которую американская компания зарегистрировала в 1996 году для продуктов из мяса и птицы, а также услуг, предоставляемых в ресторанах.

Впрочем ведомство интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) отклонило заявление Supermac's. Но ирландская компания обжаловала это решение.

После этого Генеральный суд отклонил доказательства McDonald's и частично аннулировал и изменил решение EUIPO.

Интересно! Сеть фастфуда Supermac's открыла свои первые рестораны в Голуэе в 1978 году. Компания продает гамбургеры с говядиной и курицей, а также жареные куриные наггетсы и сэндвичи.

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