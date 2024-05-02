McDonald's откроет новые заведения

Директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак рассказал, что в прошлом году компания открыла первый такой ресторан возле автотрассы, рядом с Житомиром, на М-06 Киев-Чоп – он находится рядом с АЗС WOG.

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Это пример партнерского проекта, суть которого заключается в том, что в определенной точке на трассе формируется весь необходимый комплекс услуг, который нужен автомобилистам и путешественникам. То же касается возможности поесть. Это не конкуренция, а дополнение друг друга и возможность выбора посетителей. В этом году мы планируем воплощение таких проектов в областных центрах, городах-миллионниках или их сателлитах,

– сказал он.

В последующие годы компания и в дальнейшем будет рассматривать локации для McDonald's в связке с АЗС на ключевых трассах. Он предупредил, что ни один из ключевых игроков или сетей заправок не имеет эксклюзивного права работы с McDonald's.

Мы ориентируемся исключительно на локацию и взвешиваем, насколько она соответствует нашим требованиям. Конечно, прежде всего, мы работаем с ключевыми игроками. Это компания WOG, которую вы назвали, и мы уже сотрудничаем с компанией KLO. А сейчас идет строительство нашего заведения рядом с заправочной станцией ОККО в Одессе, но этот ресторан будет расположен в городе, а не на трассе,

– добавил директор.

Это не является экспериментальным проектом, а скорее продуманной стратегией, которая определяет, где именно будут рестораны.

Мы открыты к сотрудничеству с различными партнерами, ведь для нас ключевой была и остается локация,

– подытожил Стефурак.

Напомним! Первое заведение McDonald's в Украине открыли в Киеве еще 24 мая 1997 года.

McDonald's откроет новый ресторан возле Львовской железной дороги

McDonald's ищет участок рядом с Главным железнодорожным вокзалом во Львове. Например, в Киеве, Одессе и Днепре уже есть заведения с таким размещением.

Мы рассматриваем новые возможности расположения вблизи ключевых вокзалов. Прежде всего нас интересует львовский вокзал, однако это пока только направление работы, над которым работаем,

– сказал Стефурак.

Что известно о McDonald's в Украине

До 24 февраля 2022 года сеть ресторанов насчитывала 109 ресторанов в 24 городах страны. По состоянию на весну 2024 года работает 101 ресторан. В сети трудоустроено более 9 600 украинцев.

Выручка компании в прошлом году выросла в 3,9 раза против показателя 2022 года – 12,9 миллиарда гривен. Зато чистая прибыль предприятия составила 1,29 миллиарда гривен против убытка в 2 миллиарда гривен в 2022 году.

Обратите внимание! Сейчас стоимость активов "Макдональдс Юкрейн Лтд" составляет 5,54 миллиарда гривен, а сумма обязательств увеличилась в 2,3 раза – до 829,7 миллиона гривен.