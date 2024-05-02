Поддержка украинского бизнеса
Партнеры продолжают активно поддерживать украинский бизнес и стимулировать экономику. Очередную грантовую программу удалось запустить благодаря Германии.
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На этот раз речь идет об экомодернизации предприятий. Размер каждого гранта может составлять до 1 миллиона евро.
Участие в проекте могут принять предприятия, которые хотят экологически модернизировать свои производства. Также помощь могут предоставить тем, кто уже начал соответствующий проект, но не имеет финансовой возможности его завершить.
Гранты предусматривают софинансирование для внедрения лучших доступных технологий и методов управления. Прием документов к конкурсному отбору уже начался.
Также отмечается, что мощности предприятия должны быть расположены на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий), и не должно быть контактов ни с российскими компаниями, ни с бизнесом, который попал под санкции.
Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе можно по ссылке.