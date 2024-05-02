Поддержка украинского бизнеса

Партнеры продолжают активно поддерживать украинский бизнес и стимулировать экономику. Очередную грантовую программу удалось запустить благодаря Германии.

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На этот раз речь идет об экомодернизации предприятий. Размер каждого гранта может составлять до 1 миллиона евро.

Участие в проекте могут принять предприятия, которые хотят экологически модернизировать свои производства. Также помощь могут предоставить тем, кто уже начал соответствующий проект, но не имеет финансовой возможности его завершить.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Гранты предусматривают софинансирование для внедрения лучших доступных технологий и методов управления. Прием документов к конкурсному отбору уже начался.

Ключевым требованием является соответствие установок, указанных в проекте, Европейской Директиве 2010/75/ЕС.

Также отмечается, что мощности предприятия должны быть расположены на территории Украины (кроме временно оккупированных территорий), и не должно быть контактов ни с российскими компаниями, ни с бизнесом, который попал под санкции.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе можно по ссылке.