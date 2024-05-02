Підтримка українського бізнесу
Партнери продовжують активно підтримувати український бізнес та стимулювати економіку. Чергову грантову програму вдалося запустити завдяки Німеччині.
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Цього разу йдеться про екомодернізацію підприємств. Розмір кожного гранта може складати до 1 мільйона євро.
Участь у проєкті можуть взяти підприємства, які хочуть екологічно модернізувати свої виробництва. Також допомогу можуть надати тим, хто вже почав відповідний проєкт, але не має фінансової можливості його завершити.
Гранти передбачають співфінансування для впровадження найкращих доступних технологій та методів управління. Прийом документів до конкурсного відбору вже розпочався.
Також зазначається, що потужності підприємства повинні бути розташовані на території України (крім тимчасово окупованих територій), і не повинно бути контактів ані з російськими компаніями, ані з бізнесом, який потрапив під санкції.
Детальніше ознайомитися з умовами участі у програмі можна за посиланням.