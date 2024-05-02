Підтримка українського бізнесу

Партнери продовжують активно підтримувати український бізнес та стимулювати економіку. Чергову грантову програму вдалося запустити завдяки Німеччині.

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Цього разу йдеться про екомодернізацію підприємств. Розмір кожного гранта може складати до 1 мільйона євро.

Участь у проєкті можуть взяти підприємства, які хочуть екологічно модернізувати свої виробництва. Також допомогу можуть надати тим, хто вже почав відповідний проєкт, але не має фінансової можливості його завершити.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Гранти передбачають співфінансування для впровадження найкращих доступних технологій та методів управління. Прийом документів до конкурсного відбору вже розпочався.

Ключовою вимогою є відповідність установок, зазначених у проєкті, Європейській Директиві 2010/75/ЄС.

Також зазначається, що потужності підприємства повинні бути розташовані на території України (крім тимчасово окупованих територій), і не повинно бути контактів ані з російськими компаніями, ані з бізнесом, який потрапив під санкції.

Детальніше ознайомитися з умовами участі у програмі можна за посиланням.