McDonald's відкриє нові заклади

Директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак розповів, що торік компанія відкрила перший такий ресторан біля автотраси, поруч із Житомиром, на М-06 Київ-Чоп – він знаходиться поруч із АЗС WOG.

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Це приклад партнерського проєкту, суть якого полягає в тому, що в певній точці на трасі формується весь необхідний комплекс послуг, який потрібен автомобілістам і мандрівникам. Те саме стосується можливості поїсти. Це не конкуренція, а доповнення одне одного і можливість вибору відвідувачів. Цього року ми плануємо втілення таких проєктів в обласних центрах, містах-мільйонниках або їхніх сателітах,

– сказав він.

У наступні роки компанія й надалі розглядатиме локації для McDonald's у зв'язці з АЗС на ключових трасах. Він попередив, що жоден із ключових гравців або мереж заправок не має ексклюзивного права роботи з McDonald's.

Ми орієнтуємося виключно на локацію і зважуємо, наскільки вона відповідає нашим вимогам. Звичайно, перш за все, ми працюємо з ключовими гравцями. Це компанія WOG, яку ви назвали, і ми вже співпрацюємо з компанією KLO. А зараз триває будівництво нашого закладу поруч із заправною станцією ОККО в Одесі, але цей ресторан буде розташований у місті, а не на трасі,

– додав директор.

Це не є експериментальним проєктом, а радше продуманою стратегією, яка визначає, де саме будуть ресторани.

Ми відкриті до співпраці з різними партнерами, адже для нас ключовою була і залишається локація,

– підсумував Стефурак.

Нагадаємо! Перший заклад McDonald's в Україні відкрили у Києві ще 24 травня 1997 року.

McDonald's відкриє новий ресторан біля Львівської залізниці

McDonald's шукає ділянку поряд з Головним залізничним вокзалом у Львові. Наприклад у Києві, Одесі та Дніпрі вже є заклади з таким розміщенням.

Ми розглядаємо нові можливості розташування поблизу ключових вокзалів. Насамперед нас цікавить львівський вокзал, однак це поки що лише напрям роботи, над яким працюємо,

– сказав Стефурак.

Що відомо про McDonald's в Україні

До 24 лютого 2022 року мережа ресторанів налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на весну 2024 року працює 101 ресторан. В мережі працевлаштовано понад 9 600 українців.

Виручка компанії торік зросла в 3,9 раза проти показника 2022 року – 12,9 мільярда гривень. Натомість чистий прибуток підприємства становив 1,29 мільярда гривень проти збитку в 2 мільярди гривень у 2022 році.

Зверніть увагу! Нині вартість активів "Макдональдс Юкрейн Лтд" становить 5,54 мільярда гривень, а сума зобов'язань збільшилася у 2,3 раза – до 829,7 мільйона гривень.