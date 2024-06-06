Долларовые миллионеры в мире

В компании Capgemini сообщили, что количество людей во всем мире с активами для инвестирования по меньшей мере в 1 миллион долларов в прошлом году выросло на 5,1%. Теперь их количество составляет – 22,8 миллиона.

Читайте также Битва за BigMac: McDonald's проиграл суд по использованию товарного знака

Рост фондовых рынков в прошлом году повысил состояние самых богатых людей мира, добавив больше членов в клуб долларовых миллионеров,

– написано в отчете World Wealth Report.

Это самый большой показатель с 1997 года. Сейчас суммарное состояние миллионеров выросло на 4,7% до рекордных 86,8 триллиона долларов.

Их состояние выросло в результате стремительного роста фондовых рынков:

технологический индекс Nasdaq в Нью-Йорке – вырос на 43% в 2023 году;

индекс S&P 500 – на 24%;

парижский CAC 40 – на 16%;

франкфуртский DAX – на 20%.

Напомним! Еще в 2022 году, из-за экономической и политической неопределенности, состояние самых богатых людей мира сократилось.

Зато уже в 2023 году произошел экономический рост и улучшение состояния основных инвестиционных секторов. Это позволило вернуться обратно к росту числа богачей и их состояния.