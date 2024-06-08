Ще одна загроза бонусу Маска

Суверенний фонд Норвегії – один з головних акціонерів компанії Tesla. Його представники заявили, що не будуть ратифікувати виплату Ілону Маску в розмірі 56 мільярдів доларів.

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У фонді запевняють, що розуміють внесок Маска у розвиток компанії, проте зазначена сума винагороди як мінімум викликає стурбованість.

Як і раніше, стурбовані загальним розміром винагороди, структурою з урахуванням тригерів ефективності, розмиванням і відсутністю пом'якшення ризику ключових осіб. Ми продовжимо шукати конструктивний діалог з Tesla на цю та інші теми,

– повідомили у фонді.

За даними LSEG, що Суверенний фонд Норвегії володіє 0,98% акцій Tesla, їхня вартість складає 7,7 мільярда доларів. Він є восьмим за розміром акціонером Tesla.

Натомість фонд підтримає голосування за пропозицію прийняти політику свободи об'єднань і колективних переговорів, що стане перемогою профспілок.