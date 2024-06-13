Главные тезисы из совместных заявлений Зеленского и Байдена после подписания соглашения по безопасности между Украиной и США – читайте в материале 24 Канала.

К теме "Уже совсем скоро": у Зеленского анонсировали подписание соглашений по безопасности с США и Японией

Что заявил Байден после подписания соглашения

Президент США Джо Байден после подписания соглашения отметил, что в 2023 году на саммите НАТО в Литве США объединили всех членов "Большой семерки" в подписании совместной декларации в поддержку Украины. К ней присоединились еще 25 стран.

Президент Зеленский и я только что подписали соглашение (о гарантиях безопасности – 24 Канал) между Украиной и США. Наша цель: укрепить надежную защиту Украины и мощности сдерживать его на долгую перспективу. Любой длительный мир для Украины должен подкрепляться ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем,

– сказал лидер США.

Байден отметил, что США помогут обеспечить способности Украины. Однако подчеркнул, что страна не будет отправлять американских военных воевать в наше государство, хотя предоставлять оружие и боеприпасы – продолжат.

"Также будет расширение обмена разведданных, продолжится подготовка храбрых украинских воинов на военных базах Европы и США, и усилится сотрудничество наших вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО", – подчеркнул американский лидер.

Кроме того, США также продолжат инвестировать в украинскую промышленную базу, чтобы наше государство могло защитить себя оружием отечественного производства, а также поддерживать экономическое и энергетическое восстановление нашего государства после масштабных ударов страны-агрессора.

В дополнение, как отметил Байден, "Большая семерка" достигла значительного прогресса в вопросе замороженных активов в Европе и других частях мира.

Мне чрезвычайно приятно поделиться, что на этой неделе "Большая семерка" согласовала план, разблокирования доходов от замороженных фондов и передачу их на благо Украины. Это еще одно напоминание Путину: мы не только не отступаем, а стоим вместе против этой незаконной агрессии,

– сказал Байден.

Президент США также отметил, что соглашение определяет общее желание справедливого мира США и Украины, что базируется на уставах ООН. Кроме того, Байден отметил, что это соглашение ускоряет интеграцию Украины с европейским и трансатлантическим сообществами, а также включает обязательства Украины внедрять демократические, экономические реформы и реформы безопасности в соответствии с программами вступления в ЕС и НАТО.

"Этими шагами США усиливают давление на Россию. Вчера Госказначейство США дало четко понять: любой банк где-либо в мире, компании или отдельные лица имеют риски санкций против себя, если они сотрудничают с Россией. Мы добавили около 300 санкций против лиц или компаний, в них входят те юридические или физические лица, которые поставляют России для военного производства элементы: микроэлектронику, машиностроение и другие материалы", – объяснил Байден.

Он также отметил, что во время встречи G7 страны говорили о таких странах как Китай, которые предоставляют необходимые компоненты России. Поэтому согласились противодействовать этим государствами.

Кроме того, США подписали соглашение о выделении 50 миллиардов долларов из суверенных фондов России и соглашение против третьих сторон, которые оказывают поддержку России в войне.

Это должно продемонстрировать Путину: нас невозможно переждать, нас невозможно разделить, и мы будем оставаться с Украиной до ее победы в этой войне,

– подчеркнул Байден.

Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский заявил, что сегодня действительно исторический день, ведь Украина и США подписали самое прочное соглашение с начала независимости нашего государства. Президент Украины отметил, что это соглашение о безопасности, а следовательно и о защите человеческой жизни.

Это соглашение о сотрудничестве, а значит о том, как наши государства станут крепче. В соответствии с положениями соглашения, во-первых, оно содержит очень подробную юридически-обязательственную часть. И это означает, уверенность американской поддержки для нашей украинской независимости. Во-вторых, пункты США опираются на постоянство безопасности и оборонной поддержки не только на время этой войны, но и на период мира после нее, и мы бесспорно обеспечим это,

– сказал Зеленский.

Также соглашение четко утверждает, что американская поддержка украинских усилий направлена на победу Украины в войне. Документ, по словам украинского лидера, также имеет хорошие положения по вооружению для нашего государства.

"Очень конкретно по системам Patriot, по боевым эскадрильям, которые включают, но не ограничиваются F-16. Мы работали долгое время ради этого, соглашение также очень конкретное по поставкам вооружения совместного производства и усиление оборонных промышленностей наших государств путем нашего сотрудничества", – объяснил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что соглашение также содержит ключевые аспекты защиты жизней наших людей и касается справедливой ответственности России за эту войну и попыток уничтожить украинцев. А США в свою очередь поддерживают компенсации страны-агрессора за ракетные удары и наработки путей, чтобы замороженные российские активы передались на восстановление и восстановление Украины.

Соглашение также включает санкции и экспортный контроль, которые заставят россиян почувствовать боль за то, что они. делают против свободы людей. Также соглашение постулирует, что Америка поддерживает членство Украины в НАТО и признает, что наше соглашение по безопасности является "мостом" к членству в НАТО,

– сказал президент Украины.