Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента в Брюсселе 19 декабря.

Обратите внимание Путин – фантазер и отморозок, а Украина нуждается в реальных гарантиях: главные заявления Зеленского

Зеленский о гарантиях безопасности

Украинский лидер ответил, какие гарантии ждет от международных партнеров, если в ближайшее время наше государство не возьмут в НАТО.

Президент подчеркнул, во время войны ничего "очевидно" не бывает. В то же время сказал, что у нас есть гарантии, – санкционные, финансовые, по пакетам оружия. Заметил, сегодня премьер Италии сказала о поддержке следующих для Украины. Однако всего этого недостаточно, чтобы гарантировать, что Путин не придет снова.

Поэтому лучше всего – сильная армия, большая армия, самая большая в Европе,

– заявил Владимир Зеленский.

Подчеркнул, ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права в любом случае.

Даже на пути в НАТО – армия должна быть очень сильная. Пока вы не в НАТО, вы все равно рискуете, прежде всего ваши силы безопасности, обороны, ваш народ. И поэтому сильные гарантии, именно Альянс – сильная армия, экономика,

– подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, сейчас в Украине серьезный дефицит бюджета. Это обсуждали с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы понимаем, что такой дефицит в бюджете. У нас 40 – 42 миллиарда. И мы знаем, как мы закрываем в 2025 году. Это большая работа. Я благодарю партнеров", – отметил Зеленский.