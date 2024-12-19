Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента в Брюсселе 19 декабря.
Обратите внимание Путин – фантазер и отморозок, а Украина нуждается в реальных гарантиях: главные заявления Зеленского
Зеленский о гарантиях безопасности
Украинский лидер ответил, какие гарантии ждет от международных партнеров, если в ближайшее время наше государство не возьмут в НАТО.
Президент подчеркнул, во время войны ничего "очевидно" не бывает. В то же время сказал, что у нас есть гарантии, – санкционные, финансовые, по пакетам оружия. Заметил, сегодня премьер Италии сказала о поддержке следующих для Украины. Однако всего этого недостаточно, чтобы гарантировать, что Путин не придет снова.
Поэтому лучше всего – сильная армия, большая армия, самая большая в Европе,
– заявил Владимир Зеленский.
Подчеркнул, ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права в любом случае.
Даже на пути в НАТО – армия должна быть очень сильная. Пока вы не в НАТО, вы все равно рискуете, прежде всего ваши силы безопасности, обороны, ваш народ. И поэтому сильные гарантии, именно Альянс – сильная армия, экономика,
– подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, сейчас в Украине серьезный дефицит бюджета. Это обсуждали с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Мы понимаем, что такой дефицит в бюджете. У нас 40 – 42 миллиарда. И мы знаем, как мы закрываем в 2025 году. Это большая работа. Я благодарю партнеров", – отметил Зеленский.