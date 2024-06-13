Головні тези зі спільних заяв Зеленського і Байдена після підписання безпекової угоди між Україною та США – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що заявив Байден після підписання угоди

Президент США Джо Байден після підписання угоди зазначив, що у 2023 році на саміті НАТО в Литві США об'єднали всіх членів "Великої сімки" у підписанні спільної декларації у підтримку України. До неї доєдналися ще 25 країн.

Президент Зеленський і я щойно підписали угоду (про гарантії безпеки – 24 Канал) між Україною і США. Наша мета: зміцнити надійний захист України і потужності стримувати його на довгу перспективу. Будь-який тривалий мир для України має підкріплюватися її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому,

– сказав лідер США.

Байден наголосив, що США допоможуть забезпечити здатності України. Однак наголосив, що країна не буде відправляти американських військових воювати у нашу державу, хоча надавати зброю і боєприпаси – продовжать.

"Також буде розширення обміну розвідданих, продовжиться підготовка хоробрих українських вояків на військових базах Європи і США, і посилиться співпраця наших збройних сил відповідно до стандартів НАТО", – наголосив американський лідер.

Крім того, США також продовжать інвестувати в українську промислову базу, щоб наша держава могла захистити себе зброєю вітчизняного виробництва, а також підтримуватимуть економічне та енергетичне відновлення нашої держави після масштабних ударів країни-агресорки.

На додаток, як зазначив Байден, "Велика сімка" досягнула значного прогресу в питанні заморожених активів в Європі і інших частинах світу.

Мені надзвичайно приємно поділитися, що цього тижня "Велика сімка" узгодила план, розблокування доходів від заморожених фондів і передачу їх на благо Україні. Це ще одне нагадування Путіну: ми не лише не відступаємо, а стоїмо разом проти цієї незаконної агресії,

– сказав Байден.

Президент США також наголосив, що угода окреслює спільне бажання справедливого миру США і України, що базується на статутах ООН. Крім того, Байден зазначив, що ця угода пришвидшує інтеграцію України з європейською і трансатлантичною спільнотами, а також включає зобов'язання України впроваджувати демократичні, економічні та безпекові реформи відповідно до програм вступу до ЄС і НАТО.

"Цими кроками США посилюють тиск на Росію. Вчора Держскарбниця США дала чітко зрозуміти: будь-який банк де-небудь у світі, компанії чи окремі особи мають ризики санкцій проти себе, якщо вони співпрацюють з Росією. Ми додали близько 300 санкцій проти осіб чи компаній, до них входять ті юридичні чи фізичні особи, які постачають Росії для військового виробництва елементи: мікроелектроніку, машинне будівництво та інші матеріали", – пояснив Байден.

Він також наголосив, що під час зустрічі G7 країни говорили про такі країни як Китай, які надають необхідні компоненти Росії. Тому погодилися протидіяти цим державами.

Окрім того, США підписали угоду про виділення 50 мільярдів доларів з суверенних фондів Росії і угоду проти третіх сторін, які надають підтримку Росії у війні.

Це має продемонструвати Путіну: нас неможливо перечекати, нас неможливо розділити, і ми лишатимемося з Україною до її перемоги у цій війні,

– наголосив Байден.

Що сказав Зеленський про гарантії безпеки

Володимир Зеленський заявив, що сьогодні справді історичний день, адже Україна і США підписали найміцнішу угоду від початку незалежності нашої держави. Президент України наголосив, що це угода про безпеку, а отже і про захист людського життя.

Це угода про співпрацю, а отже про те, як наші держави стануть міцнішими. Відповідно до положень угоди, по-перше, вона містить дуже детальну юридично-зобов'язальну частину. І це означає, впевненість американської підтримки для нашої української незалежності. По-друге, пункти США спираються на сталість безпекової та оборонної підтримки не лише на час цієї війни, але й на період миру після неї, і ми безперечно забезпечимо це,

– сказав Зеленський.

Також угода чітко затверджує, що американська підтримка українських зусиль спрямована на перемогу України у війні. Документ, за словами українського лідера, також має гарні положення щодо озброєння для нашої держави.

"Дуже конкретно по системах Patriot, по бойових ескадрильях, які включають, але не обмежуються F-16. Ми працювали довгий час заради цього, угода також дуже конкретна щодо постачання озброєння спільного виробництва та посилення оборонних промисловостей наших держав шляхом нашої співпраці", – пояснив український лідер.

Зеленський підкреслив, що угода також містить ключові аспекти захисту життів наших людей та торкається справедливої відповідальності Росії за цю війну і намагань знищити українців. А США своєю чергою підтримують компенсації країни-агресорки за ракетні удари і напрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи передалися на відбудову і відновлення України.

Угода також включає санкції та експортний контроль, які змусять росіян відчути біль за те, що вони. роблять проти свободи людей. Також угода постулює, що Америка підтримує членство України в НАТО та визнає, що наша безпекова угода є "мостом" до членства в НАТО,

– сказав президент України.