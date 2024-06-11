Про це в етері національного маратону заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Наразі Україна уклала 15 угод про гарантії безпеки з партнерами, передає 24 Канал.

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Никифоров повідомив, що Україна має намір підписати угоди на одній із майбутніх міжнародних зустрічей. Однак деталі щодо того, чи будуть підписані угоди на саміті НАТО, чи на зустрічі "Групи семи", він не уточнив.

На цих зустрічах очікуємо підписання двосторонніх безпекових угод з такими нашими потужними союзниками як США та Японія,

– повідомив він.

Водночас прессекретар президента України підкреслив, що конкретні деталі щодо цих угод наразі не можуть бути розголошені. Однак він підкреслив, що підписання угод станеться вже найближчим часом.

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