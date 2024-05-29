Зеленський підкреслив значущість спільних проєктів у виробництві зброї, техніки та боєприпасів, а також наближення застосування F-16 українськими військовими. Ці заходи значно посилять здатність України захищати своє населення.

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Іспанія, Бельгія та Португалія підтримали Україну

Ще три чіткі голоси за Саміт миру, ще три безпекові угоди для України, ще три принципові підтвердження нашого орієнтира – повної інтеграції України в європейський простір,

– заявив Зеленський.

Президент висловив вдячність Іспанії, Бельгії та Португалії за нові рішення на підтримку України, її захисту, дипломатії та спільної економічної роботи, особливо в оборонно-промисловому комплексі.

"Разом завжди сильніші!", – додав Зеленський.

Україна може підписати безпекову угоду із США