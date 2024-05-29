Це рішення може стати відповідю на поставку Китаєм Росії передових технологій.

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"Ці кроки будуть значною ескалацією ретельно вивіреної політики Байдена. Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, показує стурбованість адміністрації, що зростає, вразливістю України на полі бою", – ідеться у статті.

У виданні додають, що держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва почав лобіювати зняття заборони.

Дозвіл на застосування західної зброї для ударів по Росії