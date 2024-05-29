Водночас позиція канцлера неоднозначна: Шольц все ще відмовляється постачати Україні крилаті ракети "Таурус".

Дивіться також Європа має переходити до конкретики: чого чекати від зустрічі Шольца та Макрона

Що відомо про заяву Макрона

Еманнуель Макрон вважає, що союзникам України варто дозволити використовувати надану їй зброю для ураження цілей на території Росії. Про це він заявив 28 травня, під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Водночас видання пише, що позицію Макрона, імовірно, підтримав і Шольц.

"Макрон дав коментар під час державного візиту до Німеччини, канцлер якої Олаф Шольц, схоже, також підтримав Україну в цьому питанні, заявивши, що він згоден із президентом Франції за умови, що українці поважатимуть умови постачальників зброї", — йдеться у матеріалі.

Неоднозначність Шольца

Своєю чергою, Олаф Шольц заявив, Україна має використовувати надану їй зброю у межах існуючих правил і це "завжди має бути в рамках міжнародного права". Він також зауважив, що Німеччина і Франція "надали Україні різну зброю".

При цьому, видання справедливо зауважує, що Шольц відмовився постачати німецькі крилаті ракети "Таурус", які дуже потрібні Україні.

"Ця зброя була б здатна завдати потужних ударів по російських позиціях на території України та в глибині Росії", – додають у статті.

Зауважте. Відповідь Шольца не дає чіткого розуміння, чи підтримує він позицію президента Франції. Ба більше, що раніше канцлер неодноразово публічно виступав проти ударів по об'єктах всередині Росії.

Чи дозволять Україні бити західною зброєю по Росії